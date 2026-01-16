NEWS

Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper

Die Gelsenkirchener sollen um den 34-Jährigen buhlen, der bei seinem aktuellen Klub nicht mehr gefragt ist.

Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper Foto: © GEPA
Sichert sich Aufstiegsaspirant Schalke 04 einen neuen Torhüter?

Der Klub von ÖFB-Trainerlegionär Miron Muslic ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ersatzgoalie Justin Heekeren, den es zum RSC Anderlecht ziehen soll.

Heidenheim-Keeper im Fokus

Die Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann arbeiten laut "Sky" intensiv an der Verpflichtung von Kevin Müller.

Der 34-Jährige war ein wesentlicher Baustein beim Aufstieg des 1. FC Heidenheim in die Bundesliga, ist nach einer schweren Verletzung aber in der Hackordnung zurückgerutscht und darf sich einen neuen Verein suchen.

Auch der HSV mischt mit

Allerdings ist Schalke mit seinem Interesse nicht alleine: Auch der Hamburger SV soll sich um Müller bemühen.

Die "Rothosen" sind auf der Suche nach einem Ersatz für Daniel Peretz, dessen Leihe im Winter vorzeitig beendet wurde. Stammklub Bayern verlieh Peretz zum FC Southampton weiter.

