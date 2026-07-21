Jesse Bisiwu wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano für 8,5 Millionen Euro vom Club Brügge zum FC Barcelona. Weiters sichern sich die Belgier eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent.

Der 18-jährige Flügelspieler lief bislang nur für die zweite Mannschaft und in der Youth League für Club Brügge auf. In 36 Spielen für Club NXT in der zweiten belgischen Liga verbuchte der Linksaußen zwei Tore und zwei Assists.

In der Youth League konnte das Talent in 14 Spielen dreimal treffen und bereitete ein weiteres Tor vor.

Bei den Katalanen wird Bisiwu voraussichtlich erstmal in der zweiten Mannschaft eingesetzt.