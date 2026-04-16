Titellose Saison droht: Wie geht es mit Arbeloa weiter?

Ist Alvaro Arbeloa der richtige Trainer für Real Madrid?

Der 43-jährige Spanier übernahm die Königlichen nach der Entlassung von Xabi Alonso unter der Saison. Seinen Stempel konnte er jedoch nicht so richtig aufdrücken.

Schwache Bilanz

In 21 Spielen kassierte die Star-Truppe aus Madrid sieben Niederlagen.

Im Pokal scheiterte man früh, in der Liga liegt man neun Punkte hinter Erzrivale Barcelona und in der Champions League gab es am Mittwochabend das Aus gegen Bayern.

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Trennung im Sommer

Wenn in der Liga in den verbleibenden sieben Spielen nicht noch ein Wunder geschieht, droht Real eine titellose Saison. Für die eigenen Ansprüche viel zu wenig.

Arbeloa selbst muss dadurch auch um seinen eigenen Job bangen. Nach Informationen von "The Athletic" werden sich die Wege am Ende der Saison wohl trennen.

Aktuell fehle die Überzeugung, mit dem ehemaligen Verteidiger längerfristig weiterzumachen.

Mögliche Nachfolger

Gleichzeitig bringt das Medium auch schon erste Nachfolgekandidaten ins Spiel.

So sollen Didier Deschamps, Ex-Coach Zinedine Zidane und Mauricio Pochettino im Rennen um den Posten sein.

Deschamps ist aktuell noch Trainer der französischen Nationalmannschaft, wird nach der anstehenden WM aber wohl durch Zidane ersetzt.

Pochettino steht noch bis nach der WM bei Gastgeber USA unter Vertrag. Real-Präsident Florentino Perez sei laut dem Bericht ein großer Fan des Argentiniers.

Die Spur zu Jürgen Klopp, der immer wieder gerüchtelt wird, soll nach aktuellem Stand kalt sein.