Trimmel: "Mein Beileid an alle, die das nicht gesehen haben"

Sieben-Tore-Wahnsinn!

Der FC Bayern München steht nach einem spektakulären 4:3-Heimsieg im Halbfinale der UEFA Champions League. Real Madrid hingegen muss trotz einer couragierten Leistung die Heimreise mit leeren Händen antreten (Spielbericht >>>).

Nach Schlusspfiff zeigten sich die Experten von CANAL+ beeindruckt von der Attraktivität der Partie: "Gänsehose. Die Intensität war unfassbar. Es war, wie wir es uns vorgestellt und erträumt haben. Unfassbare Szenen heute in München", fasste Georg Teigl die Partie zusammen.

"Hätte auch 8:8 ausgehen können"

Dreimal führte Real Madrid, dreimal fand Bayern die passende Antwort. Am Ende sorgte der Platzverweis von Eduardo Camavinga für den Knackpunkt, den der deutsche Rekordmeister durch einen späten Doppelschlag eiskalt ausnutzte.

"Da waren so viele Torchancen auf beiden Seiten. Das Spiel hätte heute ungelogen auch 8:8 ausgehen können. Mein Beileid an alle Menschen, die das Spiel heute nicht gesehen haben. Ich glaube, sowas erlebt man so schnell nicht wieder", so Union-Verteidiger Christopher Trimmel.

Offensive Spielweise

Der ÖFB-Kicker lobte die Herangehensweise beider Trainer: "Man sieht es selten, dass beide Mannschaften so offen agieren und so Lust haben, Tore zu erzielen."

Nach torreichen und spannenden 90 Minuten steigt der deutsche Rekordmeister mit einem Gesamtscore von 6:4 auf. Jetzt wartet mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain im Halbfinale der nächste schwere Gegner auf dem Weg zum ersehnten Titelgewinn.