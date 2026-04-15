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Real-Legende verstirbt mit 96 Jahren

Der ehemalige Verteidiger verstirbt mit 96 Jahren und gilt als einer der größten Legenden von Real Madrid.

Real-Legende verstirbt mit 96 Jahren Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Jose Santamaria (96) ist tot.

Der gebürtige Uruguayer gilt als eine der größten Legenden von Real Madrid. Zwischen 1957 und 1966 lief er für die Hauptstädter auf, insgesamt verbuchte er 337 Einsätze.

Im Nationalteam lief er anfangs für Uruguay auf (25 Einsätze), später verbuchte er 16 Einsätze für Spanien.

Coachte Spanien

Mit Real holte er vier Mal den Europapokal der Landesmeister (Vorgängerbewerb der UEFA Champions League).

Nach seiner aktiven Karriere war er zwei Mal Teamchef Spaniens (1968 und 1980-1982), coachte dazwischen über sechs Jahre lang Espanyol Barcelona (1971-1977). Im September 1981 gastierte er mit den Spaniern für ein Testspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Das Match gegen Hans Krankl und Co. endete 0:0.

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