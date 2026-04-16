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Trotz CL-Aus: Barça steht vor Verlängerung mit Flick

Die Katalanen sollen eine mündliche Einigung mit dem Berater des Deutschen erzielt haben. Die offizielle Verkündung dürfte aber noch länger auf sich warten lassen.

Trotz CL-Aus: Barça steht vor Verlängerung mit Flick Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Ungeachtet des Ausscheidens in der Champions League setzt der FC Barcelona den Weg der letzten Jahre fort.

Cheftrainer Hansi Flick soll unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei den Blaugrana stehen. Laut "Catalunya Ràdio" haben die Katalanen eine mündliche Einigung mit Flicks Berater Pini Zahavi über eine Vertragsverlängerung bis 2028 erzielt. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2027 aus.

Flick sieht Barça als letzte Station seiner Trainerkarriere

Bereits kurz nach der Wiederwahl zum Barça-Präsidenten kündigte Joan Laporta an, dass er fest mit Flick als Cheftrainer plane.

Auch der 61-jährige Deutsche machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er sich beim FC Barcelona wohlfühlt: "Ich liebe es, hier zu arbeiten. Wir haben viel Zeit und ich denke nicht daran, woanders hinzugehen. Ich bin hier und es wird mein letzter Klub, mein letzter Job sein. Darüber bin ich sehr glücklich."

Bis zum endgültigen Abschluss des Deals seien allerdings noch ein oder zwei Treffen nötig. Die finalen Gespräche sollen nach dem Ablauf der Saison stattfinden. Mit der offiziellen Verkündung ist also erst nach Saisonende zu rechnen.

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