Kurz vor Einigung: Marco Rose vor Wechsel nach England

Wechselt Marco Rose in die Premier League?

Am gestrigen Dienstag kamen erstmals die Gerüchte auf, dass der ehemalige Cheftrainer von Red Bull Salzburg einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Andoni Iraola beim AFC Bournemouth ist (Alle Infos >>>).

Wie Transferexperte Ben Jacobs nun berichtet, befinden sich die Parteien kurz vor einer Einigung für ein Engagement ab Sommer.

Weitere Kandidaten

Der 49-jährige Deutsche ist seit seinem Aus bei RB Leipzig im vergangenen Jahr ohne Job. Für Rose wäre ein Wechsel nach England ein neues Abenteuer, coachte er bisher in seiner Karriere nur in Deutschland und Österreich.

Neben Rose sollen auch noch Frank Lampard und Kieran McKenna im Gespräch sein. Bei beiden wäre eine Verpflichtung aber wohl unwahrscheinlich, heißt es.