Spektakel in München! Bayern schmeißt Real aus der Königsklasse

Der FC Bayern steht im Semifinale der UEFA Champions League!

Die Münchner gewinnen ein völlig verrücktes Spiel in der Allianz Arena am Ende mit 4:3 gegen Real Madrid und stehen mit einem Gesamtscore von 6:4 in der Runde der letzten vier. Dort wartet jetzt PSG.

Neuer patzt, Bayern antwortet

Die Partie startet mit einem Paukenschlag: Der im Hinspiel noch so überragende Manuel Neuer spielt nach gerade einmal 35 Sekunden einen haarsträubenden Fehlpass und Arda Güler schiebt zur Führung für die Gäste ein (1.).

Doch die Bayern brauchen nicht lange, um sich davon zu erholen. Nach einer Ecke köpft Aleksandar Pavlovic aus wenigen Metern zum Ausgleich ins Netz (6.). Real-Keeper Andriy Lunin sieht dabei aber alles andere als gut aus.

Danach gestaltet sich ein offener Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten. Bayern hat Vorteile im Ballbesitz, Real versucht über das schnelle Umschaltspiel zu seinen Gelegenheiten zu kommen.

Ein Traumtor und eiskalte Stürmerstars

Nach einer halben Stunde kann Real den Rückstand aus dem Hinspiel egalisieren. Nach einem Foul von Konrad Laimer an der Strafraumgrenze schlenzt Güler die Kugel mit viel Gefühl zum 2:1 in den Winkel (29.).

Wieder müssen die Bayern einem Rückstand hinterherlaufen, wieder finden sie die passende Antwort. Nach einer Drangphase bedient Dayot Upamecano im Strafraum Harry Kane und der Stürmer schiebt eiskalt zum 2:2 ein (38.).

Und weil's so schön war, direkt das nächste Tor. Real kontert, Vinicius Junior bedient den mitlaufenden Kylian Mbappe und der Stürmer erzielt das 3:2 für die Gäste aus Madrid (43.). Tor Nummer 15 in Spiel Nummer elf für den Franzosen.

Camavinga fliegt, Diaz trifft sehenswert

Durchgang zwei kann, zumindest was die Anzahl der Tore angeht, nicht ganz mit den ersten 45 Minuten mithalten. Die Intensität bleibt trotzdem enorm hoch und beide Teams kommen weiterhin zu ihren Topchancen. Die Besten lassen Mbappe (55.) bzw. Luis Diaz (62.) liegen.

In weiterer Folge fehlt aber etwas das letzte Risiko und vor allem die letzte Genauigkeit bei den Abschlüssen. Zu heikel ist für beide Teams in dieser Phase das Ergebnis.

Kurz vor Schluss schwächt sich Real nach einer dummen Aktion von Eduardo Camavinga selbst. Der eingewechselte Mittelfeldspieler wirft den Ball nach einem Foulpfiff weg und sieht dafür Gelb-Rot (88.).

Das nutzt Bayern eiskalt aus. Diaz zieht von der Strafraumgrenze ab, Eder Militao fälscht leicht ab und der Ball schlägt zum 3:3 im Tor ein (89.).

In der letzten Minute sorgt Michael Olise dann auch noch für den Siegtreffer nach einem Konter (90.+4).

So kämpft sich der deutsche Rekordmeister in einem völlig verrückten Spiel ins Halbfinale der Königsklasse. Dort wartet nun Titelverteidiger Paris Saint-Germain.