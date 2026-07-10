"Von anderem Planeten": Die Pressestimmen zur Frankreich-Gala

Frankreich stolziert förmlich durch die WM 2026.

Im Viertelfinale wurde Marokko auf souveräne Art und Weise mit 2:0 bezwungen, der Sieg gegen die "Löwen vom Atlas" war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Highlights >>>

Die internationale Presse ist von der "Equipe Tricolore" entzückt:

Frankreich

"L'Équipe": "Nicht aufzuhalten. Erst ineffizient, dann mitreißend: Frankreich bezwingt Marokko und zieht ins Halbfinale der WM 2026 ein."

"Le Parisien": "Nichts kann sie aufhalten. (...) Die Welt liegt ihnen zu Füßen. Zumindest ist es in greifbarer Nähe. Mit dem Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft nähern sich die Blauen gemeinsam ihrem Traum vom dritten Weltmeistertitel. Sie müssen noch zwei Spiele gewinnen - die wichtigsten ihrer gesamten Fußballkarriere."

"Le Figaro": "Wer warten kann, wird belohnt. Lange Zeit musste Frankreich im Viertelfinale von Foxborough gegen Marokko Geduld beweisen und bis zur Stundenmarke warten, ehe die Mannschaft dank des Duos Mbappé/Dembélé Marokko bezwang."

Deutschland

"Süddeutsche Zeitung": "Der beste Sturm seit dem auf die Bastille. Frankreich lässt auch Marokko keine echte Chance und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein. Kylian Mbappé kopiert dabei Lionel Messi - indem er erstmal einen Elfmeter verschießt."

"Spiegel": "Stets Kontrolle, so viel Klasse. Frankreich gewinnt auf beeindruckende Weise sein sechstes Spiel bei dieser WM, obwohl Kylian Mbappé die unglaubliche Serie des marokkanischen Torhüters ausbaut."

"Bild": "Erst Frankreich-Frust, dann Mbappé-Party! Wieder einmal ist es ein magischer Moment von Kylian Mbappé (27), der den Weg zum Sieg ebnet."

England

"Telegraph": "Ein ungefährdeter Sieg für Frankreich - die Mannschaft spaziert ins Halbfinale. Von der Anspannung, dem Druck und dem Nervenkitzel, die man normalerweise mit einem WM-Viertelfinale verbindet, war kaum etwas zu spüren. Die Partie wirkte eher wie ein Gruppenspiel, eine Pflichtaufgabe, die es abzuhaken galt."

"Daily Mail": "Kylian Mbappé ist einfach nicht aufzuhalten. Wenn er bei einem WM-Spiel auf dem Platz steht, kann man fast darauf wetten, dass er den Ball im Tor unterbringt. Bei diesem Turnier passiert das beinahe immer."

Spanien

"Marca": "Mbappé knackt den unbezwingbaren Bono."

"AS": "Didier Deschamps hat bei seiner dritten WM-Teilnahme als Trainer erneut nicht enttäuscht und erreicht mindestens wieder die vorletzte Runde des Turniers. Das gilt auch für Kylian Mbappé, der zur Stelle war und den Widerstand Marokkos brach - einer Mannschaft, die weit von der Form entfernt war, die sie bis dahin im Turnier gezeigt hatte."

"Mundo Deportivo": "Kylian Mbappé ist ein Genie, ein geborener Torjäger, ein Fußballer, der für seine Nationalmannschaft immer dann zur Stelle ist, wenn Spiele einen entscheidenden Akteur braucht."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Frankreich ist von einem anderen Planeten: Mbappé und Dembélé schießen Marokko aus dem Turnier."