Ter Stegen nach Abgang: "Habe wirklich gemischte Gefühle"

Marc-Andre ter Stegen wird den FC Barcelona in dieser Wintertransferperiode verlassen und leihweise innerhalb von Katalonien zum FC Girona wechseln.

"Heute ist mein letzter Tag in dieser Saison mit meinen Teamkollegen und den Mitarbeitern des FC Barcelona, und ich habe wirklich gemischte Gefühle", gibt der Deutsche Einblicke in seine Gefühlswelt.

"So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Fast 12 Jahre lang war dieser Verein und insbesondere diese Umkleidekabine mein Zuhause. Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe", sagt ter Stegen.

"Große Ehre, die Kapitänsbinde zu tragen"

Ter Stegen wechselte 2014 von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona und avancierte zunächst zum Stammtorhüter in der Champions League und im Copa del Rey. In der Liga durfte zunächst Claudio Bravo ran.

Mit dem Abgang Bravos im Jahr 2016, der sich Manchester City anschloss, stieg ter Stegen schließlich auch in LaLiga zur unumstrittenen Nummer eins auf. Insgesamt absolvierte ter Stegen 423 Spiele für „Blaugrana“ und liegt damit auf Rang elf der Vereinsgeschichte in puncto Einsätze.

Nach dem Weggang von Sergi Roberto übernahm ter Stegen zudem im Sommer 2024 die Kapitänsbinde.

"Ich bin zutiefst dankbar und stolz. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird. Ich hatte die große Ehre, die Kapitänsbinde zu tragen, etwas, das ich für immer in meinem Herzen tragen werde."

Neustart bei Girona

Im September 2024 hat sich der Deutsche im Spiel gegen Villarreal einen Patellasehnenriss zugezogen und wurde daraufhin von Wojciech Szczęsny vertreten.

Nach der Verpflichtung von Joan Garcia war für ter Stegen kein Platz mehr im Tor von "Blaugrana".

"Jetzt geht meine Reise in Katalonien weiter, und ich freue mich sehr auf das, was vor mir liegt", schreibt ter Stegen.

Im Hinblick auf die WM 2026 möchte er nun Spielpraxis sammeln und sich bei Julian Nagelsmann empfehlen.