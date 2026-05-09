Nach Premierentor! BVB-Juwel vor Vertragsverlängerung

Bei Borussia Dortmund bahnt sich die nächste langfristige Bindung eines Top-Talents an!

Wie mehrere Medien berichten, steht Offensiv-Juwel Samuele Inacio kurz vor einer Vertragsverlängerung bei den Schwarz-Gelben.

Premierentor als nächster Meilenstein

Der 18-Jährige hatte zuletzt unter Trainer Niko Kovac den Durchbruch bei den Profis geschafft.

Gegen Freiburg, Gladbach und Frankfurt stand Inacio zuletzt jeweils in der Startelf – und wusste dabei zu überzeugen.

Am Freitag folgte schließlich der bislang größte Moment seiner noch jungen Karriere: Beim Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt erzielte der Italiener seinen ersten Treffer im Oberhaus. Zum Spielbericht >>>

BVB will langfristig planen

Die Dortmunder wollen das Offensivtalent nun langfristig an den Verein binden.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Gespräche bereits in der "finalen Phase". Der aktuelle Vertrag läuft zwar bis 2029, soll nun aber sogar bis 2030 oder 2031 verlängert werden.

Damit möchte der BVB nicht nur ein wichtiges Zeichen setzen, sondern sich auch gegen das Interesse europäischer Topklubs absichern.

Europas Elite schaut bereits hin

Denn Inacio gilt als eines der spannendsten Talente seines Jahrgangs.

Berichten zufolge sollen bereits der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Real Madrid den Youngster genau beobachten.

Mit einem aktuellen Marktwert von drei Millionen Euro besitzt Inacio noch enormes Entwicklungspotenzial.