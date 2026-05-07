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Schlägerei im Training: Real Madrid kündigt Konsequenzen an

Der Verein äußert sich erstmals zu den Vorfällen rund um Tchouameni und Valverde.

Schlägerei im Training: Real Madrid kündigt Konsequenzen an Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Real Madrid bezieht erstmals zur Auseinandersetzung zwischen Aurélien Tchouameni und Federico Valverde Stellung.

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag soll es laut "Marca" eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Spielern gegeben haben. Valverde, Vize-Kapitän der "Königlichen", sei wegen einer Schnittwunde sogar ins Krankenhaus gebracht worden. alle Infos >>>

Verfahren eingeleitet

Drei Tage vor dem "El Clasico" gegen den FC Barcelona kündigt Real nun Konsequenzen an.

"Der Verein hat nach den Vorfällen, die sich heute Vormittag beim Training der ersten Mannschaft ereignet haben, beschlossen, gegen unsere Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouameni jeweils ein Disziplinarverfahren einzuleiten", heißt es auf der Klub-Webseite.

Nähere Informationen - etwa, ob die beiden im Clasico fehlen - geben die Madrilenen nicht bekannt.

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