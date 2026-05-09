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Durchbruch erzielt? Entscheidung bei Laimer zeichnet sich ab

Zuletzt hieß es, dass die Bayern am Österreicher ein Exempel statuieren wollen. Nun gibt es wohl doch eine Einigung.

Durchbruch erzielt? Entscheidung bei Laimer zeichnet sich ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lange war es ein ständiges Hin und Her zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern München.

Eigentlich wollten beide Parteien den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag verlängern, das Gehalt wurde letzlich zum Knackpunkt und so entwickelte sich eine Hängepartie.

Mittlerweile deutet sich aber eine Einigung an. Wie "tz" und der "Münchner Merkur" berichten, sollen Laimer und die Bayern kurz vor einer Einigung stehen.

Gehaltserhöhung winkt

Demnach seien die hohen Gehaltsforderungen des ÖFB-Teamspielers unzutreffend, heißt es in dem Bericht. Aktuell soll der 28-Jährige neun Millionen Euro verdienen, sein neues Jahresgehält würde auf rund zwölf Millionen Euro kommen.

Laimer hat sich beim FC Bayern zu einem der besten Außenverteidiger der Welt entwickelt und ist im System von Trainer Vincent Kompany auch aufgrund seiner Flexibilität kaum zu ersetzen.

Seine Leistungsexplosion wird nun wohl mit einem neuen, besser dotierten Vertrag, honoriert.

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