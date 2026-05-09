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ÖFB-Keeper über Austria-Rückkehr: "Kreis würde sich schließen"

Nach elf Jahren im Ausland könnte sich der 35-Jährige eine Rückkehr nach Österreich vorstellen. Auch das Nationalteam hat er noch nicht ganz abgeschrieben.

ÖFB-Keeper über Austria-Rückkehr: "Kreis würde sich schließen" Foto: © GEPA
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Seit Sommer 2025 steht Heinz Lindner bei den Young Boys Bern unter Vertrag.

Dort ist der 35-Jährige allerdings nur die Nummer zwei. In der laufenden Saison kam er bisher nur zu einem Cupeinsatz. Für den Keeper war seine Rolle jedoch klar.

"Natürlich würde ich mir mehr Spielzeit erhoffen, aber enttäuscht bin ich deshalb nicht. Ich habe gewusst, wofür ich unterschrieben habe. Gleichzeitig bin ich bereit, wenn der Klub mich braucht. In dieser Saison hat es bislang eben nur zu einem Einsatz gereicht. Das ist eben die Rolle des Zweier-Tormannes, das muss man auch so annehmen", sagt Lindner im Interview mit dem "kicker".

Spezielle Rolle bei der WM

Bei der anstehenden WM wird der 37-fache ÖFB-Teamspieler vermutlich nicht dabei sein. "Natürlich wäre die WM schön gewesen, aber im Leben kommt es oft nicht so, wie man es sich erhofft", so Lindner.

Zuletzt war er bei der EM 2024 im Kader dabei. Zurücktreten will er aus dem Nationalteam noch nicht, sieht es aber "realistisch genug, um zu wissen, dass der Zug momentan sehr weit entfernt ist vom Bahnhof."

Wenn auch nicht als Fußballer wird Lindner die WM dennoch begleiten. Denn der gebürtige Linzer ist als Experte für das Schweizer Fernsehen im Einsatz.

"Gehe nicht in die zweite slowakische Liga"

Damit Lindner nochmal ins Nationalteam zurückkehren kann, bräuchte er vermutlich mehr Spielzeit. Doch alles würde er auch nicht dafür machen.

"Ich gehe jetzt nicht in die zweite slowakische Liga, nur um zu spielen. Da wechsle ich lieber woanders hin, wo es von der Stadt her oder auch vom Finanziellen besser passt", meint der ehemalige Austria-Keeper.

"Wenn das Paket passt..."

2015 wechselte Lindner von der Wiener Austria zu Eintracht Frankfurt. Seitdem spielte er für sieben verschiedene Vereine im Ausland.

Mittlerweile könnte er sich auch wieder eine Rückkehr nach Österreich vorstellen: "Wenn das Paket passt und der Reiz da ist, dann würde ich das nicht ausschließen."

Vor allem eine Rückkehr zur Austria, wo er 2013 österreichischer Meister wurde, hätte für den Oberösterreicher etwas besonderes: "Dort habe ich meine größten Erfolge gehabt. Dementsprechend wäre das schon ein Schritt, mit dem sich der Kreis schließen würde."

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Toni Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

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