Findet Bayern Kane-Backup bei Juventus?

Bayern München dürfte im Sommer wohl auf der Stürmer-Position am Transfermarkt aktiv werden. Nicolas Jackson, der als Sturm-Backup für Harry Kane diente, kehrt nach seiner Leihe wieder zu Chelsea zurück.

Damit wird die Neuner-Position als Ersatz für den gesetzten Kane vakant. Laut "Gazetto dello Sport" könnte diese Rolle künftig Dusan Vlahovic einnehmen. Der Vertrag des Serben bei Juventus Turin läuft im Sommer aus, die Turiner würden zwar gerne verlängern, allerdings müsste der 26-Jährige Gehaltseinbußen hinnehmen.

Daher soll Vlahovic mit einer Verlängerung zögern und auf eine Kontaktaufnahme der Bayern warten, die demnach auch bald erfolgen könnte. Neben den Bayern signalisiere aber auch der FC Barcelona Interesse.