Real Madrid schnappt sich wohl argentinisches Supertalent

Franco Mastantuono wird allem Anschein nach ein "Königlicher".

Seit Monaten ranken sich Spekulationen um die Zukunft des 17-jährigen Argentiniers, zahlreiche europäische Topklubs sollen um die Gunst des Mittelfeld-Juwels rittern - nun bahnt sich offenbar Klarheit im Poker um den Youngster von River Plate an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der frischgebackene "Albiceleste"-Kicker vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen.

Wunder-Teenie für Alonso

Der spanische Vizemeister soll sich mit Mastantuono bereits einig sein. Während "FT" berichtet, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen betätigt wird, schreibt Transfer-Guru Fabrizio Romano von einer alternativen Abwicklung des Deals.

Die "Blancos" hätten jedoch definitiv das Rennen gemacht, Mitbieter Paris Saint-Germain gehe leer aus. Mastantuono soll bereits in diesem Sommer nach Madrid kommen und einen Sechsjahresvertrag unterschreiben.

Mit erst 17 Jahren hat sich der offensive Mittelfeldspieler zur unangefochtenen Stammkraft bei Spitzenklub River Plate etabliert.

In der laufenden Saison kommt er wettbewerbsübergreifend auf sieben Tore und vier Assists in 19 Einsätzen. In der Nacht auf Freitag debütierte er gegen Chile für Argentiniens Nationalmannschaft.

Europas Topscorer! Diese Spieler haben 2024/25 zerschossen