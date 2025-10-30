Daten statt Instinkt: Wenn Algorithmen Talente finden

Es ist eine ruhige Augustnacht in einem Londoner Vorort, als im Büro des FC Brentford ein Hochleistungsrechner surrt. Kein Scout ist unterwegs, kein Telefon klingelt.

Stattdessen läuft ein Algorithmus von Smartodds, gespeist mit Millionen Datenpunkten aus Dutzenden Ligen – und spuckt einen Namen aus: Ivan Toney. Drittligastürmer. Unscheinbar. Statistisch gesehen aber ein "Outlier". Überdurchschnittlich in der Ballbehauptung, auffällig bei Strafraumbewegung und Abschlussqualität unter Druck.

Drei Wochen später, am 1. September 2020, unterschreibt Toney für rund fünf Millionen Euro. Die TV-Experten schütteln die Köpfe – doch drei Jahre später wird er englischer Nationalspieler mit einem Marktwert von über 50 Millionen Euro sein.

Ein klarer Plan

Es ist einer dieser Momente, in denen sich der Fußball veränderte. Wo früher Scouts mit Klemmbrett und Bauchgefühl operierten, analysieren heute Maschinen Millionen Aktionen pro Sekunde. Der Sport hat ein neues Nervensystem bekommen – datengestützt, algorithmisch, präzise.

Aber all das war kein Zufall, sondern ein Prozess. Brentford – lange ein Zweitligist ohne großen Namen – hatte erkannt, dass im Profifußball nicht nur Tore, sondern auch die Daten dahinter zählen.

Klubbesitzer Matthew Benham, Physiker und Gründer der Wettanalyse-Firma Smartodds, brachte die Idee aus der Wettbranche in den Fußball: Spieler nicht nach Namen kaufen, sondern nach Wahrscheinlichkeit. Nach Output. Nach Effizienz.