NEWS

Palmeiras und Flamengo im Finale der Copa Libertadores

Beide Teams kämpfen um vierten Titel im wichtigsten Klubwettbewerb Südamerikas.

Palmeiras und Flamengo im Finale der Copa Libertadores Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Palmeiras aus Sao Paulo und Flamengo aus Rio de Janeiro bestreiten am 29. November in Lima das Finale der Copa Libertadores.

Damit wird das Endspiel des südamerikanischen Pendants zur europäischen Fußball-Champions-League zum vierten Mal in den jüngsten fünf Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit.

Brasilien dominierte zuletzt

Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien den prestigeträchtigen Bewerb gewonnen. Palmeiras stieg gegen Quito auf, Flamengo gegen Racing Avellaneda aus Argentinien.

Der Sieger des Finales wird mit vier Titeln die erfolgreichste brasilianische Mannschaft in der Geschichte der Copa Libertadores.

Rekordsieger ist mit sieben Titeln (zuletzt 1984) der argentinische Klub Independiente.

Die prominentesten Brüderpaare des Fußballs

Jude und Jobe Bellingham
Simone und Filippo Inzaghi

Slideshow starten

28 Bilder

Mehr zum Thema

Neymar steht vor Comeback

Neymar steht vor Comeback

International
Bitter! Gregoritsch und Pentz scheitern im Pokal

Bitter! Gregoritsch und Pentz scheitern im Pokal

International
Winter-Transfer? Alaba legt sich offenbar fest

Winter-Transfer? Alaba legt sich offenbar fest

La Liga
12
Trotz Führung: Scheiblehner und GC verpassen Sieg gegen Bern

Trotz Führung: Scheiblehner und GC verpassen Sieg gegen Bern

International
1
Mit 15 Jahren! Arsenal-Talent schreibt im Cup Geschichte

Mit 15 Jahren! Arsenal-Talent schreibt im Cup Geschichte

International
2
Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent

Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent

Deutsche Bundesliga
2
Fix! Juventus Turin präsentiert neuen Cheftrainer

Fix! Juventus Turin präsentiert neuen Cheftrainer

Serie A
4
Kommentare

Kommentare

Fußball Brasilien Argentinien Flamengo Palmeiras Sao Paulo Copa Libertadores Fußball International