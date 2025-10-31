Palmeiras und Flamengo im Finale der Copa Libertadores

Palmeiras aus Sao Paulo und Flamengo aus Rio de Janeiro bestreiten am 29. November in Lima das Finale der Copa Libertadores.

Damit wird das Endspiel des südamerikanischen Pendants zur europäischen Fußball-Champions-League zum vierten Mal in den jüngsten fünf Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit.

Brasilien dominierte zuletzt

Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien den prestigeträchtigen Bewerb gewonnen. Palmeiras stieg gegen Quito auf, Flamengo gegen Racing Avellaneda aus Argentinien.

Der Sieger des Finales wird mit vier Titeln die erfolgreichste brasilianische Mannschaft in der Geschichte der Copa Libertadores.

Rekordsieger ist mit sieben Titeln (zuletzt 1984) der argentinische Klub Independiente.