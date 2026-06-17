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Bayern oder Real? Deschamps mit klarem Rat an Olise

Der Superstar der "Equipe Tricolore" ist aktuell nicht nur aufgrund seiner Leistungen in aller Munde. Sein Nationaltrainer hat nun eine Empfehlung für ihn.

Bayern oder Real? Deschamps mit klarem Rat an Olise Foto: © IMAGO / Shutterstock
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Auch wenn wieder einmal Kylian Mbappe mit einem Doppelpack auf dem Papier der stärkste Franzose beim WM-Auftakt gegen den Senegal war, krallte sich Michael Olise von der FIFA den Titel als "Man of the Match".

Der Starspieler des FC Bayern leitete den Führungstreffer mit einem Traumpass ein und zeigte beim 3:1-Erfolg auch sonst eine sehr starke Leistung.

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Deschamps mit Rat an Olise

Der 24-Jährige macht bei der WM-Endrunde genau da weiter, wo er beim deutschen Rekordmeister aufgehört hat. Für die Bayern erzielte er in der abgelaufenen Saison 22 Tore und bereitete 26 weitere vor.

Spätestens nach seinem Sprung in die absolute Weltklasse hat sich der Flügelspieler auch in den Fokus von Real Madrid gespielt. Ein Angebot über 150 Millionen Euro sollen die Bayern bereits dankend abgelehnt haben.

Nun äußerte sich auch Frankreich-Coach Didier Deschamps zur Transfer-Thematik um seinen Schützling: "Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt."

Lob an Kompany

Vor allem Bayern-Trainer Vincent Kompany sieht er als Hauptgrund für die Leistungsexplosion von Olise: "Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit."

Olise kam im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro vom damaligen Glasner-Klub Crystal Palace zu den Bayern. In München hat der Rechtsaußen noch Vertrag bis 2029.

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