Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Mit Nottingham Forest unter Cheftrainer Oliver Glasner gibt es in der Premier League bereits ein Trainerteam, das mit einigen Österreichern gesegnet ist.

Jetzt kommt offenbar der nächste Verein in den Genuss, einen Österreicher im Trainerteam zu haben. Laut dem saudi-arabischen Journalisten Khaled Al-Zahrani folgt nämlich der Tiroler Alexander Hauser Matthias Jaissle von Al Ahli zu Newcastle United.

Gesamtes Trainerteam arbeitete bereits in Österreich

Die beiden arbeiteten bereits beim FC Red Bull Salzburg zusammen. Hauser folgte Jaissle ein Jahr nach dessen Amtsantritt (2023) 2024 zu Al Ahli. Gemeinsam konnten die beiden zwei Mal die asiatische Champions League gewinnen.

Weiters werde ein großer Teil des Trainerteams mit in den St. James' Park genommen. Dazu zählt auch Co Florens Koch. Der Deutsche arbeitete bereits in der Salzburger U18 und beim Kooperationsverein FC Liefering mit Jaissle zusammen, danach auch beim FC Red Bull Salzburg. Er wechselte erst im Jänner 2026 nach Saudi-Arabien.

Jaissle soll außerdem Alexander Bade (Tormanntrainer), Steffen Konrad (Videoanalyst) und Maximilian Fischer (Spielanalyst) mit nach Newcastle mitbringen. Fischer und Konrad kennt Jaissle ebenso aus Salzburg-Zeiten.

Goalie-Trainer mit Austria-Vergangenheit

Auch Bade hat Vergangenheit in Österreich. Er arbeitete 2019 bis 2021 als Sportkoordinator bei FK Austria Wien, 2020/21 war er unter Peter Stöger Tormanntrainer.

Der Deal mit Jaissle gilt medial als besiegelt. Laut Transferinsider Fabrizio Romano unterschreibe der Deutsche bis 2030. Es fließe eine Ablöse von elf Millionen Euro. Die Vorstellung wird am Samstag erwartet.