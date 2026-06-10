Benfica bestätigt: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück

Lange wurde spekuliert, nun folgt die Bekanntgabe!

Jose Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück, das gibt sein ehemaliger Verein Benfica bekannt.

Der 63-Jährige war beim spanischen Rekordmeister bereits von 2010 bis 2013 im Amt. Der Klub trennte sich zuletzt von Álvaro Arbeloa (mehr dazu >>>).

Mourinho feierte mit Real 2012 die Meisterschaft und den spanischen Supercup, ein Jahr zuvor gewann das Team den Pokal.

Ablöse von 15 Millionen Euro fällig

Bei seinem Ex-Verein Benfica wäre sein Vertrag noch bis 2027 gelaufen, eine Ablöse von 15 Millionen Euro wurde für die Königlichen fällig. In der abgelaufenen Saison erreichte das Team Rang drei in der Meisterschaft.

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Auch sein Nachfolger steht bereits fest. Marco Silva, der zuletzt den FC Fulham coachte, wird künftig an der Seitenlinie stehen.

Bei den Spaniern löst Mourinho Alvaro Arbeloa ab, dieser holte keinen Titel mit dem Klub. In der Champions League musste man sich dem FC Bayern im Viertelfinale beugen, auch in der Meisterschaft wurde man "lediglich" Zweiter.