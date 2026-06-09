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Arbeloa-Abgang bei Real besiegelt - Mourinho steht ante portas

Jetzt ist es auch offiziell verkündet: Álvaro Arbeloa ist nicht mehr Trainer von Real Madrid.

Arbeloa-Abgang bei Real besiegelt - Mourinho steht ante portas Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Die Ablösung von Álvaro Arbeloa als Trainer von Real Madrid ist nun auch offiziell.

Wie die Königlichen am Dienstag mitteilen, haben die beiden Parteien "eine Einigung erzielt, um seine Zeit als Trainer der ersten Mannschaft zu beenden."

Weiter heißt es in dem Statement: "Real Madrid ist Álvaro Arbeloa sehr dankbar, der während seiner gesamten Laufbahn im Verein, seit er in unsere Jugendabteilung kam, stets Loyalität, Engagement und Professionalität gezeigt hat. Seine Person ist ein Beispiel für die Werte unseres Clubs."

Mourinho-Rückkehr steht bevor

Damit steht einem Engagement von Jose Mourinho nichts mehr im Weg. Die Rückkehr des Portugiesen ins Santiago Bernabeu ist ein offenes Geheimnis.

Aus dem angekündigten Mega-Transfer ist außerdem nichts geworden. Atletico hat ein 150-Millionen-Euro-Angebot für Julian Alvarez abgelehnt - und mit Häme auf "X" reagiert.

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