Rangnick über Affengruber: "Hat Finger nochmal deutlich gehoben"

Bei David Affengruber läuft's.

Der Niederösterreicher hat mit Elche in der spanischen LaLiga vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Dadurch hat sich der Klub ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet und fünf Spieltage vor Meisterschaftsende sogar Chancen auf einen Europacup-Platz.

Beim sensationellen 3:2-Sieg über Champions-League-Halbfinalist Atletico Madrid erzielte der Verteidiger seinen ersten Treffer in LaLiga, mit einem Assist und einem herausgeholten Elfmeter war er an allen drei Toren beteiligt.

"Dazu kann man nur gratulieren. Hut ab", würdigt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei CANAL+ die Leistung des 25-Jährigen nicht nur in diesem Spiel, sondern allgemein. Schließlich gilt Affengruber bei Elche seit seinem Wechsel im Sommer 2024 als absoluter Schlüsselspieler.

ÖFB-Nominierung war "absolut verdient"

Das blieb dem Deutschen nicht verborgen, der Affengruber im März erstmals ins ÖFB-Team nominierte. Beim 5:1-Erfolg über Ghana feierte der Abwehrspieler sein Länderspiel-Debüt.

"David hat die Nominierung absolut verdient gehabt, sie im Lehrgang auch bestätigt und jetzt auch wieder in diesen Spielen wie gegen Atletico", deutet der Teamchef an, dass Affengruber bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte.

Affengruber nicht bei WM? "Wäre die größte Ungerechtigkeit"

Elche-Coach Eder Sarabia setzte sich nach dem Triumph über Atletico für den ÖFB-Verteidiger ein: "Wenn David nicht zur WM fährt, wäre das die größte Ungerechtigkeit der Geschichte."

Rangnick meint dazu: "Es spricht für den Trainer, dass er sich für seine Spieler einsetzt. Wir müssen nach den Kriterien gehen, die für uns die richtigen sind. Dass David sowohl durch seine Leistungen im Lehrgang als auch zuletzt den Finger nochmal ganz deutlich gehoben hat, ist auch klar."

Doch speziell auf der Innenverteidiger-Position hätte man eine "enorme Auswahl", betont Rangnick.