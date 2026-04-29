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Real-Interesse: So hoch wäre Mourinhos Ausstiegsklausel

Aktuell steht Mourinho noch bei Benfica unter Vertrag. Eine Rückkehr nach Madrid würde den "Königlichen" etwas kosten.

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Die Zukunft von Álvaro Arbeloa bei Real Madrid ist derzeit offen. Ein Abschied gilt zunehmend als wahrscheinlich.

Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, zählt José Mourinho inzwischen zu den Favoriten für eine mögliche Nachfolge auf der Trainerbank der Madrilenen.

Gleichzeitig würde Benfica den Portugiesen gerne halten und gemeinsam mit ihm die Zukunft planen.

Ausstiegsklausel läuft Ende Mai aus

Zwar besitzt Mourinho eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel grundsätzlich jederzeit ermöglichen würde, diese gilt jedoch nur bis Ende Mai und beläuft sich auf rund sechs Millionen Euro.

Bei Real Madrid soll Präsident Florentino Pérez die Trainerfrage persönlich entscheiden.

Mourinho wartet diese Entwicklung ab, gilt im Falle eines Angebots aus Madrid jedoch als bereit für eine Rückkehr. Das berichtet Fabrizio Romano.

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