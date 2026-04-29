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Dybala vor Abschied aus Rom - Neuer Verein könnte bald feststehen

Der Argentinier könnte nach insgesamt 14 Jahren Italien verlassen. Ein neuer Klub soll bereits konkretes Interesse haben.

Dybala vor Abschied aus Rom - Neuer Verein könnte bald feststehen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Paulo Dybala steht nach vier Jahren vor dem Abschied von der AS Roma.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus und wird voraussichtlich nicht verlängert. Der 32-Jährige wechselte 2022 von Juventus Turin innerhalb der Serie A in die Hauptstadt.

Seitdem kommt er auf 136 Einsätze, erzielte 45 Tore und lieferte 26 Assists.

Heimat ruft

Möglicher neuer Klub soll der argentinische Hauptstadtklub Boca Juniors werden.

Laut "ESPN" besteht bereits eine vorläufige Einigung und Dybala soll nach Vertragsende im Juni nach Argentinien wechseln.

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