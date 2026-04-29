Schicker verlängert mit Hoffenheim-Leistungsträger

Leon Avdullahu ist einer der wichtigsten Spieler bei der TSG Hoffenheim in dieser Saison.

Der kosovarische Nationalspieler ist im System von Christian Ilzer im defensiven Mittelfeld der absolute Anker bei den Hoffenheimern. Dabei wechselte er erst im Sommer vom FC Basel nach Sinsheim.

Durch seine Leistungen weckt der gebürtige Schweizer auch das Interesse von zahlreichen Topklubs, so sollen neben AC Milan und Atalanta Bergamo auch Tottenham und Atletico Madrid Interesse zeigen.

Schicker: "Ein Paradebeispiel"

Doch trotz der zahlreichen Interessenten konnte Hoffenheim-Geschäftsführer Andreas Schicker nun den Vertrag mit dem 22-Jährigen verlängern. Das ursprünglich bis 2029 laufende Arbeitspapier wurde um weitere zwei Jahre bis 2031 verlängert.

"Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält", sagt Schicker über Avdullahu.