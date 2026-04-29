In den Niederlanden droht das ganz große Chaos.

NAC Breda möchte, dass die Ligapleite gegen die Go Ahead Eagles (0:6) vor rund einem Monat wiederholt wird. Der niederländischen Fußballverband entschied sich dagegen, der Klub von ÖFB-Kicker Leo Greiml zieht im Eilverfahren vor ein ordentliches Gericht.

Das Passportgate

"Als Ligavorstand ist es wirklich ärgerlich, vor Gericht stehen zu müssen, weil einer unserer Vereine Klage eingereicht hat", so Ligachefin Marianne van Leeuwen nach der ersten Anhörung.

Konkret geht es um das Passportgate. Bei vielen Spielern aus den Profiligen sei die Staatsangehörigkeit nicht klar. Es handle sich vorwiegend um Kicker aus Indonesien und Suriname, die für ihre jeweilige Nationalmannschaft auflaufen.

Anforderungen werden oft nicht erfüllt

In der Niederlande ist eine Doppelstaatsbürgerschaft verboten, damit würde so mancher als Nicht-EU-Bürger gelten und benötige eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Zudem brauche es ein Mindestjahresgehalt von 600.000 Euro für betroffene Spieler.

Diese Anforderungen wurden in nahezu allen Fällen nicht erfüllt. NAC Breda klagte den Einsatz von Dean James bei den Go Ahead Eagles.

Über 100 Spiele betroffen

KNVB-Anwalt Michiel van Dijk erklärt, dass mindestens 133 Erstligaspiele betroffen sind. Sollte NAC Breda Recht bekommen, droht ein Chaos.

"Sollte der Richter zugunsten von NAC entscheiden, würden die anderen Verein ebenfalls Klagen einreichen und Eilverfahren anstrengen. In diesem Fall ist es möglich, dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden kann", meint der Anwalt der Liga.

Die Mannschaft von Leo Greiml steckt mitten im Abstiegskampf. Der Österreicher ist derzeit an der Schulter verletzt >>>