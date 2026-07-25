Atletico Madrid holt Champions-League-Sieger aus Paris

Der Südkoreaner Lee Kang-in wechselt von Paris Saint-Germain zu Atletico Madrid.

Wie am Samstag vermeldet wird, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen bis 2031 laufenden Vertrag.

Die Ablösesumme für den 25-Jährigen soll umgerechnet rund 40 Millionen Euro betragen.

Nur ein Südkoreaner war teurer

Mit Min-jae Kims Wechsel von Neapel zum FC Bayern im Jahr 2023 war zuvor nur ein Südkoreaner noch teurer am Transfermarkt (50 Millionen Euro).

In drei Saisonen bei PSG kam Lee auf 124 Einsätze sowie je 16 Tore und Vorlagen.

Der frühere Valencia- und Mallorca-Spieler hat in Paris u.a. zwei Champions-League- sowie drei nationale Meister-Titel gewonnen.