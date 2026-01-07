Portugiesischer Nationalspieler vor Rückkehr zu Barça

Joao Cancelo steht kurz vor einer Rückkehr zum FC Barcelona.

Wie unter anderem die "Marca" berichtet, sollen sich die Katalanen mit Al-Hilal auf eine Leihe bis Saisonende geeinigt haben. Einzig die Unterschrift soll noch ausständig sein.

Neben "Barça" soll auch Inter Mailand starkes Interesse an Cancelo bekundet haben, doch der 31-Jährige wolle unbedingt zurück zur "Blaugrana".

Zuletzt außen vor

Bereits in der Saison 2023/24 war Cancelo, damals noch von Manchester City, nach Barcelona ausgeliehen. In 42 Spiele gelangen ihm damals vier Tore und fünf Vorlagen.

Nach seiner ersten Saison in Katalonien folgte der Wechsel nach Saudi-Arabien. Für Al-Hilal absolvierte der 64-fache portugiesische Nationalspieler insgesamt 45 Spiele. In dieser Saison kam er jedoch fast nur in der AFC Champions League zum Einsatz.