75 Millionen Euro: ManCity-Transfer vor Abschluss

Der Offensivspieler aus Ghana muss nur noch den Medizincheck absolvieren.

75 Millionen Euro: ManCity-Transfer vor Abschluss Foto: © GETTY
Antoine Semenyo (26) steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen sich die "Skyblues" und der AFC Bournemouth über einen Transfer des Flügelspielers geeinigt haben.

Semenyo soll am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Die Ablösesumme soll 65 Millionen Pfund, umgerechnet rund 75 Millionen Euro, betragen. Damit wäre der ghanaische Nationalspieler der bisherige Rekordtransfer des Winters.

In der bisherigen Saison gelangen dem gebürtigen Londoner in 19 Premier-League-Einsätzen neun Tore und eine Vorlage.

