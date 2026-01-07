🚨🔵 Antoine Semenyo to Manchester City, here we go! Documents exchanged and sealed with Bournemouth.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
£65m transfer fee, Semenyo to sign long term deal after medical tests on Thursday.
Semenyo picked #MCFC over 4 PL top clubs as wanted to work under Pep Guardiola. pic.twitter.com/Rjyh0bc9EU
NEWS
75 Millionen Euro: ManCity-Transfer vor Abschluss
Der Offensivspieler aus Ghana muss nur noch den Medizincheck absolvieren.
Antoine Semenyo (26) steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen sich die "Skyblues" und der AFC Bournemouth über einen Transfer des Flügelspielers geeinigt haben.
Semenyo soll am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Die Ablösesumme soll 65 Millionen Pfund, umgerechnet rund 75 Millionen Euro, betragen. Damit wäre der ghanaische Nationalspieler der bisherige Rekordtransfer des Winters.
In der bisherigen Saison gelangen dem gebürtigen Londoner in 19 Premier-League-Einsätzen neun Tore und eine Vorlage.