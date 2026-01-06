NEWS

Vor Supercup: Ter Stegen reist verletzt ab

Wieder erwischt es den Deutschen. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Vor Supercup: Ter Stegen reist verletzt ab Foto: © getty
Seit rund 18 Monaten kämpft Marc-André ter Stegen mit anhaltenden Verletzungsproblemen und hat in dieser Phase auch seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren.

Für den 33-Jährigen werden die kommenden Wochen richtungsweisend, zumal die Weltmeisterschaft 2026 sein großes Ziel bleibt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann machte eine WM-Nominierung zuletzt davon abhängig, ob Ter Stegen regelmäßig Spielpraxis in einer Topliga sammelt.

Wie "Diario Sport" berichtet, muss der Torhüter nun jedoch vorzeitig aus Saudi-Arabien abreisen, wo in den kommenden Tagen der spanische Supercup ausgetragen wird.

Demnach hat ter Stegen nach 25 Minuten das Training abbrechen müssen, als er sich eine bislang nicht näher bekannte Verletzung zuzog.

