Kehrt Cancelo nach Europa zurück? Barca und Mailand als Optionen

Der Außenverteidiger liebäugelt mit einem neuerlichen Engagement bei den Katalanen. Das ist der Stand:

Kehrt Cancelo nach Europa zurück? Barca und Mailand als Optionen Foto: © GETTY
Joao Cancelo spielte sich einst bei Manchester City ins Rampenlicht. Dort war er nach knapp dreieinhalb Jahren plötzlich aber nicht mehr erwünscht.

Seitdem wurde der Portugiese nirgends richtig heimisch. Eine Leihe zum FC Bayern München verlief unglücklich.

So zog es den Portugiesen zur Saison 2023/24 ebenfalls leihweise zum FC Barcelona. Danach kehrt er den europäischen Topligen den Rücken und folgt dem Ruf aus Saudi-Arabien. Bei Al-Hilal ist Cancelo mittlerweile offenbar nicht mehr zufrieden.

Romano geht von Barca-Rückkehr aus

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen Inter Mailand und Cancelos Ex-Klub Barcelona Kontakt aufgenommen haben. Mit den Italienern soll sogar schon eine Einigung erzielt worden sein.

Aber auch Barca hat sich offenbar einen Plan zurechtgelegt: Cancelo soll ausgeliehen werden. Damit müssten ihm die Katalanen nur einen geringen Teil seines Gehalts zahlen. Cancelo soll persönlich eher zu den Katalanen tendieren. Das bestätigt auch Romano in seinem neuesten Post in dieser Causa. Demnach steht der Transfer kurz vor dem Abschluss.

