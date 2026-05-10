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Nach Drake und Ed Sheeran: Dieser Star ziert das Barca-Trikot

Im Clasico laufen die Katalanen wieder in einem Spezialtrikot auf. Dieser Musik-Superstar ist auf dem Trikot zu sehen:

Nach Drake und Ed Sheeran: Dieser Star ziert das Barca-Trikot Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo ziert das Spezialtrikot von FC Barcelona für den Clásico gegen Real Madrid (um 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auf dem Barca-Trikot sind die Initialen der Sängerin zu sehen.

Damit tritt die US-Amerikanerin in große Fußstapfen: Bereits zuvor waren Künstler wie Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay und Travis Scott in der Vergangenheit auf dem Barcelona-Trikot vertreten.

Im Hinspiel im Bernabeu war Ed Sheerans Album "Play" auf dem Trikot zu sehen.

Spotify-Partnerschaft bis 2030

Hintergrund ist die langfristige Partnerschaft zwischen Spotify und FC Barcelona, die bis 2030 läuft.

Im Zuge des Deals verkaufte der Klub unter anderem die Namensrechte seines Stadions.

Zudem läuft Barcelona bei Clásicos regelmäßig mit speziellen Trikots auf, auf denen anstelle des üblichen Sponsorenlogos Hommagen an verschiedene Künstler zu sehen sind.

Ob Olivia Rodrigo auch im Stadion sein wird, ist noch nicht bekannt.

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