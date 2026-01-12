Real Madrid hat sich von Cheftrainer Xabi Alonso getrennt!

Einen Tag nach der Clasico-Niederlage im Supercopa-Finale (Zum Spielbericht>>>) geben die "Königlichen" bekannt, dass es zwischen dem Klub und dem Trainer zu einer einvernehmlichen Trennung kommt.

Alonso übernahm erst im Sommer den Trainerposten bei Real. In 28 Spielen holte er mit seinem Team 20 Siege, drei Unentschieden und kassierte fünf Niederlagen. Sein Vertrag wäre noch bis Juni 2028 gelaufen.

Nachfolger steht fest

Den freigewordenen Trainerposten besetzt Real mit Alvaro Arbeloa intern nach.

Der 42-jährige Spanier ist seit 2020 als Trainer bei den Madrilenen engagiert und war fünf Jahre lang im Nachwuchsbereich tätig. im Juli 2025 übernahm der ehemalige Rechtsverteidiger die zweite Mannschaft Real Madrid Castilla.

Arbeloa absolvierte als Spieler insgesamt 238 Profi-Spiele für das "Weiße Ballett", mit dem er zweimal die Champions League gewann und einmal spanischer Meister wurde. Mit Spanien stemmte Arbeloa zweimal den EM- und einmal den WM-Pokal.

Er sitzt schon am Mittwoch im Spiel der Copa del Rey gegen Zweitligist Albacete auf der Bank.