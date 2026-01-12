Mbappe-Geste sorgt bei Supercopa für Wirbel

Der Clasico lieferte am Sonntag einmal mehr, was er versprach!

In einem unterhaltsamen Spiel im Finale der Supercopa setzte sich am Ende der FC Barcelona gegen den großen Rivalen Real Madrid mit 3:2 durch (zum Spielbericht >>>).

Im Rahmen der Siegerehrung sorgte eine Aktion von Stürmer-Star Kylian Mbappe für Wirbel. Als die "Königlichen" ihre Medaillen bekamen, schien der Franzose in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen und Real-Profis, die auf dem Weg dorthin waren, zurückzuwinken.

Unterschiedliche Auffassungen

Am Ende bildeten die Madrilenen keinen obligatorischen Siegerkorridor für die Katalanen.

Die spanische "Mundo deportivo" interpretierte die Szene wie folgt: "Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren."

In einem anderen Bericht wiederum hieß es, dass Real argumentiert haben soll, dass der spanische Verband die Spieler gebeten habe, wegen der Kameraeinstellungen in einen anderen Bereich zu gehen. Eindeutig aufklären kann die Szene aber wohl nur Mbappe selbst.