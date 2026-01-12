ÖFB-Keeper wird offenbar Teamkollege von Ex-GAK-Kapitän

Ivan Lucic steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Miedź Legnica in die zweite polnische Liga.

Der 30-jährige Österreicher, der in der Akademie des FK Austria Wien ausgebildet wurde und für die "Veilchen" 27 Pflichtspiele absolvierte, verlässt Hadjuk Split, wo er im Sommer zum Ersatzkeeper degradiert wurde. Seit seinem Wechsel vor drei Jahren absolvierte er 84 Pflichtspiele für den Klub und feierte einen Pokal-Triumph.

Beim Tabellenzehnten der Betclic 1 Liga trifft er mit dem ehemaligen GAK-Kapitän Milos Jovicic auf einen weiteren Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit. Der 30-jährige Serbe übersiedelte im vergangenen Sommer von Graz nach Legnica.