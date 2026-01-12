Ex-Rapid-Coach Klauß lehnte wohl Angebot von CL-Klub ab

NEWS

Der Vertreter aus Zypern unterbreitete dem 41-jährigen Deutschen laut einem Medienbericht ein Vertragsangebot. Klauß hatte jedoch kein Interesse.

Robert Klauß ist seit seinem Aus beim SK Rapid Ende April ohne Job. Das Interesse von verschiedenen Klubs war da, für den 41-jährigen Deutschen aber wohl noch nicht die richtige Option dabei.

Nach Informationen von "Sky" hatte der ehemalige Rapid-Trainer ein Angebot vom FC Pafos vorliegen. Das soll er aber vergangene Woche abgelehnt haben.

Der Champions-League-Vertreter aus Zypern befand sich nach dem Abgang von Juan Carlos Carcedo zu Spartak Moskau auf Trainersuche. Mittlerweile übernahm aber Albert Celades den Klub um Routinier David Luiz.

In den letzten Wochen wurde immer wieder über mögliches Interesse an Klauß berichtet, Angebote aus der zweiten deutschen Bundesliga und der zweiten spanischen Liga soll er aber alle abgelehnt haben.

