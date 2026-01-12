Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

NEWS

Der Defensivspieler hat sich beim Kantersieg über den VfL Wolfsburg verletzt. Er fällt bis auf Weiteres aus.

Am Sonntag hat der FC Bayern München mit einer Machtdemonstration über den VfL Wolfsburg seinen Vorsprung in der Deutschen Bundesliga weiter ausgebaut (zum Spielbericht>>>).

Am Ende gewann der amtierende Meister mit 8:1, zeigte eine der besten Leistungen der Saison. Unbeschadet haben die Münchner den Erfolg aber nicht überstanden, kurz vor Spielende musste Außenverteidiger Josip Stanisic verletzt vom Platz. Stand am Spieltag selbst noch keine Diagnose fest, ist diese nun da.

Wie der FC Bayern am Sonntag vermeldet, hat sich der Kroate eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Cheftrainer Vincent Kompany muss vorerst auf Stanisic verzichten, über die genaue Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.

Bleibt nun Boey?

Der 25-Jährige ist erst im Oktober von einer Innenbandverletzung zurückgekehrt, verpasst nun weitere Spiele.

Möglicherweise bedeutet die Verletzung nun einen Verbleib von Sacha Boey, den die Münchner im Winter aufgrund eines Überangebots in der Defensivabteilung verkaufen wollten. Unter anderem zeigte Oliver Glasners Crystal Palace Interesse an dem Franzosen (Mehr Infos>>>).

