Nach Chelsea-Debakel: Barca muss auf Leistungsträger verzichten

Der FC Barcelona muss in den kommenden Wochen auf einen Leistungsträger verzichten.

Wie die Katalanen am Donnerstag mitteilen, wird Fermin Lopez rund zwei Wochen ausfallen.

Der Mittelfeldspieler, der bei der Champions-League-Pleite gegen den FC Chelsea (zum Spielbericht>>>) seinen 100. Einsatz für Barca feiern durfte, zog sich eine Wadenverletzung zu.

Der 22-jährige Edeltechniker wird dadurch wohl vier Spiele verpassen - unter anderem das LaLiga-Topspiel gegen Atletico Madrid sowie die wichtige Champions-League-Partie gegen Eintracht Frankfurt. Erst am 13. Dezember, wenn es in der Liga gegen Osasuna geht, soll Cheftrainer Hansi Flick wieder mit Lopez planen können.

Engpass im Mittelfeld

Der Mittelfeldspieler zählt in dieser Saison zu den Leistungsträgern des spanischen Meisters und kommt in 13 Spielen auf sieben Tore und vier Assists.

Nach den Verletzungen von Pedri und Gavi bedeutet sein Ausfall aber einen personellen Engpass im Zentrum - dort musste zuletzt mit Eric Garcia ein etatmäßiger Innenverteidiger aushelfen.

Auf der Position stehen Flick neben dem gesetzten Frenkie de Jong noch Marc Casado, der 18-jährige Marc Bernal sowie der deutlich offensivere Ex-Leipziger Dani Olmo zur Verfügung.