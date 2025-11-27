Verkaufskandidat: Muss Stöger Gladbach im Winter verlassen?

Neigt sich die Zeit von Kevin Stöger bei Borussia Mönchengladbach dem Ende zu?

Zumindest laut einem Bericht der "Bild" könnte der 32-Jährige die "Fohlen" im kommenden Winter vorzeitig verlassen. Unter Neo-Sportdirektor Rouven Schröder bahnt sich bei dem Bundesligisten nämlich ein Umbruch an, dem unter anderem Stöger zum Opfer fallen könnte.

"Es wird spannend – natürlich kann es bei uns auf beiden Seiten Veränderungen im Kader geben", sagte Schröder gegenüber der "Bild".

Stöger spielt unter dem zum Cheftrainer beorderten Eugen Polanski keine große Rolle, stand in der Liga zuletzt Ende Oktober in der Startelf. Bei den vergangenen drei Siegen kam der kreative Mittelfeldspieler nur zu zwei Joker-Einsätzen - insgesamt stand er dabei 15 Minuten auf dem Feld - drohte sogar seinen Kaderplatz zu verlieren.

"Anspruch auf höhere Spielzeit"

Neben Stöger sollen auch die beiden Offensivspieler Grant-Leon Ranos und Oscar Fraulo sowie Innenverteidiger Marvin Friedrich zu den potenziellen Verkaufskandidaten zählen.

Da zudem der Vertrag von Linksverteidiger Luca Netz ausläuft, könnte auch der 22-Jährige die "Fohlen" vorzeitig verlassen, um noch Ablöse zu generieren.

"Es gibt Verträge, wir sehen immer beide Seiten. Aber mit zunehmendem Alter haben natürlich viele den Anspruch, eine höhere Spielzeit zu haben", heizt Schröder die Gerüchte an. Da mit Tim Kleindienst und Robin Hack auch zwei Leistungsträger der Saison von ihren Verletzungen zurückkommen, dürfte die Aussicht auf Spielpraxis für sie in den kommenden Monaten nicht zunehmen.

Vor der Winterpause stehen für Borussia Mönchengladbach noch fünf Pflichtspiele an - am kommenden Wochenende empfängt man RB Leipzig (ab 20:30 im LIVE-Ticker>>>).