NEWS

Zieht es einen Bayern-Spieler zu Glasner?

Crystal Palace will sich im Winter verstärken. Nun soll ein Profi des deutschen Meisters ins Visier des Premier-League-Klubs geraten sein.

Zieht es einen Bayern-Spieler zu Glasner? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Angelt sich Oliver Glasner einen Spieler des FC Bayern?

Laut Informationen der "Sport Bild" soll Crystal Palace Interesse an Rechtsverteidiger Sacha Boey zeigen.

Erstkontakt soll bereits stattgefunden haben, die Bayern einem Verkauf auch offen gegenüberstehen. Als Ablösesumme soll der deutsche Rekordmeister rund 15 Millionen Euro fordern.

Platz an Laimer verloren

Beim FC Bayern hat Boey, der im Jänner 2024 an die Isar gewechselt ist, noch einen Vertrag bis 2028. In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister konnte sich der 25-Jährige - auch verletzungsbedingt - nie vollends durchsetzen.

Mittlerweile wurde ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer zum Rechtsverteidiger umfunktioniert, wo der 28-Jährige gesetzt ist. Schon im vergangenen Sommer soll Boey deswegen zu den Verkaufskandidaten gezählt haben.

Bayern sucht Alternativen

Der Franzose kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze unter Vincent Kompany, insgesamt lief er 37 Mal für den Klub auf. Darüber hinaus soll man sich an der Säbener Straße bereits nach Alternativen umsehen und sich auf der Position verjüngen wollen.

Bei Crystal Palace würde Boey in einem 3-4-3-System als rechter Flügelverteidiger agieren und dort mit Daniel Munoz um einen Stammplatz konkurrieren.

Die "Eagles" wollen sich im Winter dringend verstärken und für mehr Breite im Kader sorgen.

Mehr zum Thema

Wechselt ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in die Türkei?

Wechselt ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in die Türkei?

Deutsche Bundesliga
25
BVB-Starstürmer vor Abschied im kommenden Sommer?

BVB-Starstürmer vor Abschied im kommenden Sommer?

Deutsche Bundesliga
3
Krisensitzung! Liverpool trifft Entscheidung über Slot-Zukunft

Krisensitzung! Liverpool trifft Entscheidung über Slot-Zukunft

Premier League
36
Verkaufskandidat: Muss Stöger Gladbach im Winter verlassen?

Verkaufskandidat: Muss Stöger Gladbach im Winter verlassen?

Deutsche Bundesliga
19
Ehemaliger PSV-Legionär im GAK-Training gesichtet

Ehemaliger PSV-Legionär im GAK-Training gesichtet

Bundesliga
5
Renato Sanches: Vom Golden Boy zum Sorgenkind

Renato Sanches: Vom Golden Boy zum Sorgenkind

Europa League
1
U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

Europa League
6
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball FC Bayern München Gerüchteküche Transfermarkt Oliver Glasner Crystal Palace Sacha Boey Deutschland (Fußball) England (Fußball) Deutsche Bundesliga