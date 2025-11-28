Angelt sich Oliver Glasner einen Spieler des FC Bayern?

Laut Informationen der "Sport Bild" soll Crystal Palace Interesse an Rechtsverteidiger Sacha Boey zeigen.

Erstkontakt soll bereits stattgefunden haben, die Bayern einem Verkauf auch offen gegenüberstehen. Als Ablösesumme soll der deutsche Rekordmeister rund 15 Millionen Euro fordern.

Platz an Laimer verloren

Beim FC Bayern hat Boey, der im Jänner 2024 an die Isar gewechselt ist, noch einen Vertrag bis 2028. In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister konnte sich der 25-Jährige - auch verletzungsbedingt - nie vollends durchsetzen.

Mittlerweile wurde ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer zum Rechtsverteidiger umfunktioniert, wo der 28-Jährige gesetzt ist. Schon im vergangenen Sommer soll Boey deswegen zu den Verkaufskandidaten gezählt haben.

Bayern sucht Alternativen

Der Franzose kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze unter Vincent Kompany, insgesamt lief er 37 Mal für den Klub auf. Darüber hinaus soll man sich an der Säbener Straße bereits nach Alternativen umsehen und sich auf der Position verjüngen wollen.

Bei Crystal Palace würde Boey in einem 3-4-3-System als rechter Flügelverteidiger agieren und dort mit Daniel Munoz um einen Stammplatz konkurrieren.

Die "Eagles" wollen sich im Winter dringend verstärken und für mehr Breite im Kader sorgen.