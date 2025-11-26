Paukenschlag? Gerüchte um bevorstehendes Alonso-Aus

Ist das Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid bereits in naher Zukunft Realität?

Nach einer Aussage des spanischen Journalisten Roberto Gómez gegenüber Radio Marca könnte dies der Fall sein, denn der Cheftrainer der "Königlichen" sitze nach mangelnden Ergebnissen nicht mehr allzu fest im Sattel.

Für Gomez sei das heutige Aufeinandertreffen Reals in der UEFA Champions League mit Olympiakos Piräus (ab 21 Uhr/LIVE-Ticker >>>) ein Schicksalsspiel, bei dem es darauf ankäme, wie seine Mannschaft abschneide und wie diese insgesamt aufträte.

Andere spanische Medien berichten hingegen, dass Alonso weiter fest im Sattel sitzen soll und die Rückendeckung der Klubführung um Florentino Perez genieße.

Alonso nach außen hin gelassen - Ruft Liverpool?

Dass seine Spieler Alonso dabei in den Rücken fallen könnten, hält Gomez hingegen für haltlos: "Wie könnten Spieler wie Valverde oder Vinícius ihn reinlegen? Sie sind Vorbilder."

Alonso selbst geht mit der Situation zumindest nach außen gelassen um.

"Es ist anspruchsvoll, das ist klar, aber ich bin sicher nicht der erste Trainer, der mit solchen Situationen leben muss. Es ist wichtig, den nötigen Willen und die nötige Selbstkritik mitzubringen", so der 44-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Sollte Alonsos Entlassung bei Real tatsächlich Realität werden, dann dürfte der nächste potenzielle Arbeitgeber nicht weit sein.

Denn laut dem oftmals gut informierten "X"-Account "Indykaila" soll der Spanier mit dem FC Liverpool liebäugeln, wenn auch Arne Slot, der seit Sommer 2024 im Amt bei den "Reds" ist, bis Jänner Zeit haben soll, Liverpool in ruhigeres Fahrwasser zu steuern.