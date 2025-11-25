Barcelona erlebt bei Chelsea sein blaues Wunder

Chelsea fährt am fünften Spieltag der UEFA Champions League einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona ein.

Die Londoner dominieren die Partie an der Stamford Bridge und entscheiden das Spiel durch ein Eigentor von Jules Kounde (27.) sowie Treffern von Estevao (55.) und Liam Delap (73.) für sich.

Mit diesem Erfolg verbessert sich die Elf von Enzo Maresca auf den vierten Tabellenplatz, während Barcelona auf Rang 15 zurückfällt.

Ausgeglichene Startphase

Die Anfangsphase an der Stamford Bridge gestaltet sich noch ausgeglichen, mit ersten Chancen auf beiden Seiten. Ferran Torres setzt für die Gäste einen ersten Warnschuss neben das Tor (6.), ehe auf der Gegenseite Alejandro Garnacho am Barcelona-Keeper scheitert (8.).

Nach knapp dreißig Minuten gehen die Hausherren dann in Führung: Jules Kounde lenkt eine Hereingabe unglücklich zum 1:0 ins eigene Netz (27.).

Kurz vor dem Pausenpfiff schwächt sich die Truppe von Hansi Flick entscheidend selbst, als Ronald Araujo mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wird (44.).

Chelsea nützt Überzahl aus

Nach Wiederbeginn nützt Chelsea die Überzahl konsequent aus und dominiert das Geschehen. Bereits zehn Minuten nach der Pause stellt Estevao nach Vorarbeit von Reece James auf 2:0 (55.) und sorgt für klare Verhältnisse.

Marescas Team bleibt die spielbestimmende Mannschaft, und der eingewechselte Liam Delap besorgt nach Zuspiel von Enzo Fernandez den 3:0-Endstand (73.).

Die Gäste kommen durch Dani Olmo (81.) zwar noch zu einem Abschluss, dieser wird jedoch pariert.