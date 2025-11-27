Serhou Guirassy hat endlich seine Torsperre durchbrochen.

Beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund über Villarreal trifft der Starstürmer erstmals nach knapp einmonatiger Torflaute. Mit seinem Doppelpack bringt der 29-Jährige den BVB auf die Siegerstraße, der nach fünf Spieltagen in der UEFA Champions League nun mit zehn Punkten auf Rang sechs liegt.

Doch wie lange geht der Guineer noch für die Schwarz-Gelben auf Torjagd? Einem Bericht der "Bild" zufolge könnte der Angreifer die Westfalen im kommenden Sommer verlassen.

Ausstiegsklausel nur für Top-Klubs

So sollen für Guirassy speziell zwei Szenarien in Frage kommen: Zum einen wäre da ein Wechsel zu einem Top-Klub. Dafür spricht, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag im Sommer 2026 aktiv wird - allerdings kann diese nur von absoluten Spitzenverein wie Real Madrid, FC Barcelona, den beiden Manchester-Teams City und United, Arsenal, Chelsea und Liverpool gezogen werden.

Das Alternativszenario wäre ein Transfer in die finanzstarke Saudi Pro League. So soll er bereits im Wüsten-Staat von seinem Berater angeboten worden sein - das Interesse stößt dabei auf Gegenseitigkeit. Allerdings müssten alle anderen Vereine wohl um die 80 Millionen Euro für den Stürmer hinlegen.

Einen Ersatz für den möglichen Abgang hat man beim BVB bereits ausgemacht: So könnte Ex-Austria-Wien-Spieler Fisnik Asllani nach Dortmund wechseln. Der 23-Jährige ist bei der TSG Hoffenheim unter Trainer Christian Ilzer heuer durchgestartet (Alle Infos >>>).