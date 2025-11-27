Wechselt ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in die Türkei?

Verlässt Marcel Sabitzer nach zwei Jahren Borussia Dortmund?

Zumindest wenn es nach dem türkischen Medium "Fanatik" geht, könnte sich im Winter ein Wechsel des 31-Jährigen anbahnen.

So soll sich der türkische Topklub Besiktas Istanbul im Jänner auf dem Transfermarkt verstärken wollen und sich mit einer Verpflichtung des 95-fachen Nationalspielers beschäftigen.

Intern soll zwar noch keine finale Entscheidung pro Sabitzer gefallen sein, Gespräche über die Personalie aber noch vor Jahresende abgehalten werden. Dabei wolle man abwarten, wie sich die Situation des Mittelfeldspielers entwickle.

Stammplatz verloren

Unter Cheftrainer Niko Kovac hat Sabitzer im zentralen Mittelfeld zuletzt nämlich seinen Stammplatz verloren, in den vergangenen drei Bundesligapartien saß er nur auf der Bank.

Insgesamt kommt Sabitzer, der in der Champions League zuletzt zwei Mal von Beginn an aufgeboten wurde, in dieser Bundesliga-Spielzeit auf eine Startelfquote von 55 Prozent.

Indizien dafür, dass Sabitzer die Borussia überhaupt verlassen will, gibt es bisher allerdings nicht. Der ÖFB-Teamspieler soll sogar dem Vertrautenkreis von Kovac angehören (Alle Infos>>>), sein Vertrag läuft zudem noch bis 2027.

Sollte sich seine Rolle bis Winter nicht ändern, könnte die Wechselthematik aber möglicherweise doch noch Fahrt aufnehmen.