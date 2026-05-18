Groß, klein, alt, jung: Die wichtigsten Daten zum ÖFB-Kader

Am 17. Juni bestreitet das ÖFB-Team sein WM-Auftakt-Spiel gegen Jordanien. Heute, Montag, gab Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader dafür bekannt (zum Kader>>>).

Hier finden sich ausgewählte Daten und Fakten zum 26-Mann-Kader des Nationalteams für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada:

Turniererfahrung

15 Spieler aus dem aktuellen WM-Aufgebot standen bereits bei der EM 2024 im ÖFB-Kader. Für David Alaba, beim Turnier vor zwei Jahren in Deutschland wegen eines Kreuzbandrisses nur als Zuschauer dabei, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Konrad Laimer, Florian Grillitsch, Alessandro Schöpf, Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch wird es die dritte große Endrunde als Aktiver. Einzig Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer haben bereits drei EM-Endrunden absolviert.

Altersschnitt

Die 26 Kaderspieler kommen bei Turnierstart auf ein Durchschnittsalter von 28,1 Jahren. Das ist nicht nur mehr als vor zwei Jahren bei der EM in Deutschland (26,8), sondern auch der höchste Altersschnitt eines ÖFB-Endrundenkaders in diesem Jahrtausend. Bei der EM 2016 unter Marcel Koller betrug das Durchschnittsalter 27,2 Jahre, beim Kontinentalturnier fünf Jahre später unter Franco Foda 27,4. Bei Österreichs bisher letzter WM-Teilnahme 1998 in Frankreich war der 22-Mann-Kader von Herbert Prohaska im Schnitt 29,2 Jahre alt.

Österreichs Bundesliga

Mit Salzburg-Goalie Alexander Schlager, WAC-Mittelfeldmann Schöpf und LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic haben es drei Spieler aus der heimischen Liga in den WM-Kader geschafft. Bei der EM 2024 waren es noch sieben gewesen. Damals nominierte Rangnick alleine vier Akteure von Rapid, diesmal keinen. Auf der Abrufliste stehen mit Matthias Seidl, Andreas Weimann und Nikolaus Wurmbrand drei Akteure der Hütteldorfer - ebenso wie aus der Bundesliga noch WAC-Goalie Nikolas Polster und LASK-Meisterkapitän Sascha Horvath.

Deutschland-Lastigkeit

14 Spieler und damit mehr als die Hälfte des Kaders sind in der deutschen Bundesliga beschäftigt. Neben der österreichischen Bundesliga stellt sonst nur die spanische La Liga mit Kapitän David Alaba (Real Madrid) und David Affengruber (Elche) mehr als einen Akteur. Einziger Profi, der in der abgelaufenen Saison nicht bei einem Erstligisten beschäftigt war, ist Venezia-Kapitän Michael Svoboda. Der Abwehrspieler ist mit seinem Club aber als Meister der italienischen Serie B ins Oberhaus aufgestiegen.

Superlative

Der älteste Spieler im Kader ist Marko Arnautovic mit 37 Jahren, der jüngste Paul Wanner mit 20. Der größte Akteur, den Rangnick nominiert hat, ist Florian Wiegele. Der Torhüter von Viktoria Pilsen misst 2,05 Meter und überragt damit selbst Stürmer Kalajdzic um fünf Zentimeter. Den kleinsten Kicker im ÖFB-Team gibt mit 1,68 m seit Jahren Werder-Bremen-Profi Romano Schmid. Auf die meisten Länderspiele (132) und Tore (47) kann Arnautovic verweisen. ÖFB-Debütanten wird es bei der WM keinen geben. Alle Akteure haben zumindest ein Länderspiel in den Beinen.