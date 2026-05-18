Arsenal FC Arsenal FC ARS
Burnley FC Burnley FC BUR
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel

Die Gunners feiern gegen Absteiger Burnley einen knappen Heimsieg. Nun liegt der Ball bei Manchester City.

Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Arsenal macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft!

Dank eines Treffers von Kai Havertz in der 37. Minute bezwingen die Gunners den FC Burnley fahren drei wichtige Punkte im Kampf um den ersten Premier-League-Titel seit 2003/04 ein.

Der Sieg geht definitiv in Ordnung, vom bereits fix feststehenden Absteiger kommt offensiv kaum Gefahr.

Damit liegt der Druck nun bei Manchester City. Das Team von Pep Guardiola trifft am Dienstag auf den AFC Bournemouth und muss gewinnen, um die Entscheidung auf den letzten Spieltag zu vertagen.

Tabelle der Premier League >>>

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Premier League
3
Überraschende Wende um Guardiola und Silva bei ManCity?

Überraschende Wende um Guardiola und Silva bei ManCity?

Premier League
Ausgerechnet vor Kaderbekanntgabe! DFB-Rückkehrer verletzt

Ausgerechnet vor Kaderbekanntgabe! DFB-Rückkehrer verletzt

Premier League
1
Glasners Palace mit Remis gegen zukünftigen Schuster-Klub

Glasners Palace mit Remis gegen zukünftigen Schuster-Klub

Premier League
Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

La Liga
1
Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

La Liga
Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch

Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch

Deutsche Bundesliga
3

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Arsenal FC Burnley