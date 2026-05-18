Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel

Der FC Arsenal macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft!

Dank eines Treffers von Kai Havertz in der 37. Minute bezwingen die Gunners den FC Burnley fahren drei wichtige Punkte im Kampf um den ersten Premier-League-Titel seit 2003/04 ein.

Der Sieg geht definitiv in Ordnung, vom bereits fix feststehenden Absteiger kommt offensiv kaum Gefahr.

Damit liegt der Druck nun bei Manchester City. Das Team von Pep Guardiola trifft am Dienstag auf den AFC Bournemouth und muss gewinnen, um die Entscheidung auf den letzten Spieltag zu vertagen.

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