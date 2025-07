ManUnited-Star vor Leihe zum FC Barcelona

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Flügelspieler wohl endlich fündig geworden.

Nachdem Nico Williams seinen Vertrag bei Bilbao doch verlängert hat, steht nun Marcus Rashford vor einer Leihe nach Barcelona.

Wie "The Athletic" berichtet, sollen die Katalanen ein Angebot für eine Leihe mit Kaufoption an Manchester United abgegeben haben.

Der Engländer selbst wolle unbedingt nach Barcelona wechseln und auch United soll für den Transfer einer ihrer Topverdiener grundsätzlich offen sein. Daher sollen die Verhandlungen bereits in der finalen Phase sein.

Beim spanischen Meister soll der Flügelspieler neben Raphinha, Lewandowski und Yamal für mehr Variabilität in der Offensive sorgen.

Seit 20 Jahren bei ManUnited

Mit dem bevorstehenden Abgang Rashfords verliert United eine absolute Vereinsikone.

Der 27-jährige ist bereits 2005 in die Jugend der "Red Devils" gewechselt. Seit seinem Profidebüt vor zehn Jahren spielte Rashford insgesamt 426 Spiele im Trikot des englischen Rekordmeisters. Dabei gelangen ihm 138 Tore und 77 Vorlagen.

Doch unter Trainer Ruben Amorim hatte der 62-fache englische Nationalspieler keinen leichten Stand, so wurde er bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an Aston Villa verliehen.

