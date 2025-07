Paukenschlag! Nico Williams sagt FC Barcelona ab

Überraschende Entwicklung in der Transfersaga um den spanischen Offensivspieler Nico Williams.

Der von mehreren Medien bereits als weit fortgeschritten bezeichnete Transfer des 22-Jährigen zum FC Barcelona ist gescheitert. Auch ein Wechsel zum FC Bayern ist vom Tisch - denn Williams hat seinen Vertrag bei Athletic Bilbao um acht Jahre bis 2035 verlängert. Das hat der Verein am Freitag bekanntgegeben.

"Wenn ich wichtige Entscheidungen treffen muss, ist es für mich am wichtigsten, auf mein Herz zu hören", sagt Williams in einem Video zur Vertragsverlängerung. "Ich bin, wo ich sein will. Bilbao ist mein Zuhause", ergänzt er.

Wie Athletic Bilbao mitteilt, wurde die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel des spanischen Nationalspielers deutlich angehoben - um ganze 50 Prozent. Dazu soll Williams laut Transferinsider Fabrizio Romano eine ordentliche Gehaltserhöhung erhalten haben.

💥 Nico Williams renueva con el Athletic Club hasta 2035.



El extremo rojiblanco se vincula al club de su corazón durante las próximas diez temporadas y su cláusula de rescisión aumenta más de un 50%. #NicoWilliams2035 #AthleticWIN 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 4, 2025

