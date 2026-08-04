Ex-Austrianer! Salzburg hat offenbar bald seine Nummer zwei

Nach dem Abgang von Alexander Schlager hat der FC Red Bull Salzburg Youngster Christian Zawieschitzky (19) zur neuen Nummer eins befördert.

Im Hintergrund sucht der Klub seither eine neue Nummer zwei, dabei dürfte man jetzt weit sein. Laut Transferinsider Nicolo Schira ist der Deutsche Christian Früchtl (Lecce) nur mehr einen Schritt von einem Salzburg-Transfer entfernt.

Der nächste Ex-Austrianer

Der 26-Jährige war zuletzt in Italien Ersatzgoalie. Dorthin wechselte er vor zwei Jahren vom FK Austria Wien. Für die Veilchen absolvierte der Schlussmann zwei Spielzeiten, machte 61 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga.

Jetzt dürfte eine Rückkehr des Ex-Bayern-Goalies nach Österreich bevorstehen. Früchtl hat in Italien nur mehr ein Jahr Vertrag und einen Markt von einer Million Euro.

Nach Abubakr Barry, Haris Tabakovic, Frans Krätzig, Justin Omoregie (FAK-Nachwuchs) und Nikola Sarcevic (FAK-Nachwuchs) ist er der sechste aktuelle Salzburg-Akteur mit Vergangenheit am Verteilerkreis.